Germania: ministero Interno, rischio attacchi contro siti ebraici per anniversario Notte dei cristalli

- I siti ebraici in Germania rischiano di essere oggetto di attacchi in occasione dell’85mo anniversario della Notte dei cristalli, il pogrom attuato dalla dittatura nazista tra l’8 e il 9 novembre 1938. È l’avvertimento del ministero dell’Interno tedesco, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, il dicastero ha affermato di non poter escludere “eventi filopalestinesi, compresi quelli volti a invertire i ruoli di carnefice e vittima nella guerra contro Israele” mossa dal movimento islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Inoltre, possono esservi “attività dimostrative senza preavviso” con reati come “insulti, incitamento all'odio e danni alla proprietà” presso istituzioni e luoghi di culto ebraici. Intanto, vengono “osservate molto attentamente” le ripercussioni per la situazione della sicurezza in Germania dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele. Al riguardo, il ministero dell’Interno tedesco ha evidenziato: “Stiamo combattendo il disgustoso antisemitismo e l’islamismo che stiamo vivendo in questi giorni con tutti i mezzi dello Stato”. In occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj) ha organizzato una commemorazione a Berlino a cui parteciperanno il cancelliere Olaf Scholz e il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. (Geb)