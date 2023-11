© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato oggi in Giappone per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri del Gruppo dei Sette. Blinken, reduce da un viaggio in Medio Oriente teso a scongiurare un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche all'arrivo a Tokyo. (segue) (Git)