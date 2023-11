Medio Oriente: premier malesiano Anwar agli Usa, non riconosceremo sanzioni unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia non riconoscerà eventuali sanzioni unilaterali impostele dagli Stati Uniti. E’ l’avvertimento rivolto ieri dal primo ministro malesiano Anwar Ibrahim, in risposta a un disegno di legge presentato negli Usa che prevede sanzioni contro i sostenitori stranieri di Hamas e di altri gruppi islamisti palestinesi, con cui Kuala Lumpur intrattiene relazioni di dialogo ufficiali. Anwar ha dichiarato che il suo governo sta seguendo da vicino gli sviluppi relativi all'iter di approvazione della legge, aggiungendo che essa potrebbe interessare la Malesia solo se fosse dimostrato che il Paese fornisce sostegno materiale ad Hamas o ad altri gruppi palestinesi. "Eventuali sanzioni contro la Malesia potrebbero anche influire sulla valutazione del governo degli Stati Uniti e delle aziende statunitensi nei confronti della Malesia, oltre a influire sulle opportunità di investimento delle aziende statunitensi in Malesia", ha dichiarato Anwar in una risposta scritta al parlamento. Il disegno di legge in discussione negli Usa, battezzato "Hamas International Financing Prevention Act", ha come obiettivo principale l’interruzione delle fonti di finanziamento alle organizzazioni islamiste palestinesi, è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti la scorsa settimana ed è in attesa di essere votato dal Senato.(Fim)