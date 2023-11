Migranti: Meloni, con protocollo Italia-Albania si rafforza partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d’intesa siglato da Italia e Albania rafforza il partenariato strategico bilaterale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al “Messaggero”. Secondo la premier, l’intesa si pone tre obiettivi: “Contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale”. Come spiegato ieri a Palazzo Chigi con l’omologo Edi Rama, l’Albania fornirà due aree del suo territorio, “segnatamente il porto di Shengjin e l’area di Gjader, nelle quali l’Italia potrà realizzare a proprie spese e sotto la propria giurisdizione due strutture dove gestire l’ingresso, l’accoglienza temporanea, la trattazione delle domande di asilo e di eventuale rimpatrio degli immigrati”. Allo scalo di Shengjin, situato nel nord dell’Albania, “l’Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione”, mentre a Gjader ci sarà “una seconda struttura”, basata sul modello dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) (Res)