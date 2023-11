Migranti: Meloni, Commissione Ue informata del protocollo d'intesa Italia-Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è stata informata del protocollo d’intesa sulla gestione dei flussi migratori siglato da Italia e Albania e l’auspicio è che tale intesa possa diventare un modello di collaborazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al “Messaggero”. Meloni considera l’intesa come “un accordo dal grande spirito europeo, con il quale l’Albania si conferma non solo una nazione amica dell’Italia ma anche una nazione amica dell’Unione europea”. (Res)