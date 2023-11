Imprese: Poste Italiane, ricavi in aumento a 8,9 miliardi di euro nei 9 mesi 2023, +3,6 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Poste Italiane nei primi nove mesi dell’anno sono pari a 8,9 miliardi di euro, in aumento del 6,8 per cento su base annua rispetto ai primi nove mesi del 2022. Lo rende noto Poste Italiane, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2023. I ricavi del terzo trimestre 2023 sono pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita del 3,6 per cento su base annua, trainati da pacchi, pagamenti e margine di interesse. (Rin)