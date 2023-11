Migranti: Meloni, in centri che apriremo in Albania solo personale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei centri per la gestione dei flussi migratori che l’Italia intende aprire in Albania, grazie al protocollo d’intesa siglato ieri, opererà “solo personale italiano, le nostre Forze di polizia e le nostre Commissioni d'asilo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al “Messaggero”. “Esattamente come accade nei centri presenti sul nostro territorio nazionale. Non ci sarà alcuna differenza”, ha detto la premier, ricordando che l’Albania è “membro del Consiglio d'Europa ed è candidata all'adesione all'Ue”, a conferma di come sarà “pienamente garantito il pieno rispetto dei diritti umani”. (Res)