Governo: Meloni su premierato, non lede presidente Repubblica, italiani sceglieranno chi li governa (2)

- L’obiettivo del governo, ha proseguito Meloni, è che la riforma “abbia il più ampio consenso possibile e raggiunga la maggioranza dei due terzi” in Parlamento. “Se non ci riusciremo, saranno gli italiani ad esprimersi con il referendum”, ha spiegato il presidente del Consiglio, secondo cui, in tal caso, il governo si limiterà a spiegare come “questa riforma possa essere in grado di migliorare il futuro della nazione. Gli italiani decideranno cosa sia meglio e se andrà fatta o meno”. (Res)