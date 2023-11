‘Ndrangheta: affiliato arrestato a Duisburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un affiliato alla ‘Ndrangheta, Antonio Strangio detto “u meccanicu” o “TT”, è stato arrestato a Duisburg “alla fine di ottobre”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che lo ‘ndranghetista è stato identificato e catturato a seguito di un incidente stradale in cui era coinvolto. Affiliato alla ‘ndrina dei Pelle-Vanchelli, Strangio era ricercato “da gennaio e non per la prima volta”. L’arrestato si è trasferito in Germania negli anni Novanta, dove nel distretto della Ruhr ha lavorato come pizzaiolo, tra l’altro presso il ristorante “Da Bruno” di Duisburg. Si tratta del locale dove, nella notte del 15 agosto 2007, un gruppo di fuoco della ‘ndrina dei Nirta-Strangio uccise sei esponenti dei Pelle-Vottari nel quadro della faida di San Luca. Strangio era nel ristorante, ma lo lasciò prima della strage. Durante le indagini sulle omicidi, lo ‘ndranghetista venne condannato in Italia a 19 mesi di prigione come prestanome di Pelle-Vanchelli, ma si diede alla fuga, venendo arrestato in Germania per possesso illegale di armi ed estradato per la prima volta nel Paese di origine. Poiché il verdetto non era ancora definitivo, a Strangio venne permesso di lasciare il carcere. Il condannato fece quindi perdere le proprie tracce, venendo rintracciato e arrestato cinque anni dopo a Moers. (segue) (Geb)