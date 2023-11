‘Ndrangheta: affiliato arrestato a Duisburg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estradato in Italia, Strangio ha scontato la pena e poi è tornato in Germania. Nella primavera del 2019, la polizia tedesca arrestato “u meccanicu” nell’operazione antimafia “Pollino”. Estradato in Italia, Strangio venne condannato a cinque anni di carcere per concorso nel traffico di droga. Tuttavia, l'accusa di associazione mafiosa è stata ritirata per mancanza di prove. Al condannato fu nuovamente permesso di uscire dal carcere, a condizione che si presentasse al commissariato di San Luca tutte le sere tra le 17:00 e le 18:00. Strangio cessò di adempiere a questo obbligo, dandosi alla fuga ma continuando a utilizzare il suo profilo Facebook, dove pubblicava sia foto sia video e segnalava la propria presenza in Germania. I Carabinieri hanno quindi chiesto un mandato d'arresto europeo per “u meccanicu”. Identificato casualmente a seguito dell’incidente a Duisburg, Strangio è in carcere in Germania in attesa della sua quarta estradizione in Italia. (Geb)