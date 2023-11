Legge Bilancio: Meloni, guarda a interesse nazione e non alla ricerca di facile consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di bilancio varata dal governo “guarda all'interesse della nazione, e non si limita alla ricerca del facile consenso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al “Messaggero”. “Stiamo pagando e pagheremo ancora per troppo tempo le scelte di chi ha dilapidato decine di miliardi di euro per misure elettoralistiche. Nonostante questo fardello, siamo riusciti a tagliare le tasse a tutti i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 35 mila euro, a farci carico dei contributi previdenziali delle mamme lavoratrici con due o più figli, ad avviare la riforma fiscale che l'Italia aspettava da decenni”, ha sottolineato la premier. Meloni, inoltre, ha rivendicato lo stanziamento a favore della sanità che ha toccato “il record storico di 136 miliardi di euro, cifra mai raggiunta da nessun governo prima di questo. Certo, ci sono molte altre cose da fare ma abbiamo un orizzonte di legislatura”. (Res)