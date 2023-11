Usa: elezioni 2024, governatrice Arkansas annuncerà sostegno a Trump mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, annuncerà mercoledì il suo sostegno alla candidatura di Donald Trump alle presidenziali del prossimo anno. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Nbc News” che la governatrice ha in programma un annuncio ufficiale durante un raduno pro-Trump che si terrà vicino a Miami, in contemporanea con il dibattito degli altri candidati repubblicani alle elezioni. (Was)