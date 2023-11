Usa-Cina: Washington propone incontro tra vertici Difesa la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, punta a incontrare uno dei vice presidenti della Commissione militare centrale cinese, Zhang Youxia e He Weidong, la prossima settimana. Lo hanno anticipato fonti della Difesa Usa, secondo cui il colloquio potrebbe avvenire a Giacarta, a margine della conferenza dei ministri della Difesa dell’Asean Plus in programma il 16 novembre. Il dipartimento della Difesa Usa “continua a credere nell’importanza di mantenere linee aperte di comunicazione tra forze armate (…) anche ai massimi livelli”, ha dichiarato un funzionario del Pentagono citato dal quotidiano “Nikkei”. A complicare il dialogo tra le maggiori potenze mondiali nell’ambito della difesa e della sicurezza, oltre alle crescenti tensioni nell’Indo-Pacifico, contribuisce anche il fatto che al momento Pechino è sprovvista di un ministro della Difesa, dopo la rimozione dall’incarico del generale Li Shangfu, il 24 ottobre scorso. Secondo il quotidiano, è improbabile che Pechino annunci la nomina del successore di Li entro la metà di questo mese.(Was)