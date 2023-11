Giappone: sindacato ristorazione e grande distribuzione punta a aumenti salariali del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ua Zansen, federazione che riunisce i sindacati giapponesi nei settori della grande distribuzione, della ristorazione, del tessile e altri, punta a ottenere aumenti salariali del 6 per cento nell’ambito della prossima stagione di contrattazioni con i vertici di imprese e governo, che si svolgono ogni anno in primavera. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, ricordando che la confederazione sindacale aveva formulato la medesima richiesta quest’anno, in risposta al forte aumento del tasso di inflazione nel Paese. I rappresentanti di Ua Zansen si sono riuniti a Tokyo ieri per discutere i termini dei prossimi negoziati salariali. Il presidente del sindacato, Akihiko Matsuura, ha dichiarato che “i salari sono aumentati nel 2023 del margine più ampio da 30 anni a questa parte, ma non sono ancora aumentati in termini reali. I negoziati del 2024 saranno importanti per le vite dei lavoratori. Le aziende non saranno in grado di trattenere lavoratori di talento a meno di aumentare i salari di una percentuale uguale o superiore a quella del 2023”.(Git)