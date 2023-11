Ucraina: ministri G7 terranno colloquio online con l’omologo Kuleba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7, riuniti a Tokyo da oggi per un incontro di due giorni, terranno un colloquio in videoconferenza con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba per ribadire il sostegno dei loro Paesi a Kiev. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, aggiungendo che il G7 riaffermerà la linea assunta sin dallo scorso anno, e caratterizzata da “forti sanzioni alla Russia e forte sostegno all’Ucraina (…) nonostante la situazione sempre più complicata in Medio Oriente”. Kamikawa ha anticipato anche che il governo del Giappone intende presentare nuove misure di sostegno pubblico e privato all’Ucraina in occasione di un incontro del Consiglio per la promozione della ricostruzione in programma il prossimo anno. (segue) (Git)