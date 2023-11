Usa: presidenziali 2024, governatrice Iowa appoggia candidatura di DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana dell’Iowa, Kim Reynolds, ha annunciato il proprio appoggio alla candidatura alla presidenza Usa del governatore della Florida, Ron DeSantis, durante un comizio organizzato ieri a Des Moines. “Se non affrontiamo questa elezione nel modo giusto, non scegliamo nel modo giusto, non ci riprenderemo questo Paese”, ha dichiarato la governatrice durante il comizio a sostegno del candidato repubblicano. Reynolds ha citato la buona gestione della pandemia di Covid-19 da parte della Florida tra le ragioni principali del suo sostegno a DeSantis. L’annuncio di Reynolds riflette però soprattutto le profonde divisioni causate all’interno dell’establishment repubblicano dalla ricandidatura alla Casa Bianca di Donald Trump, di gran lunga il primo per consensi tra i candidati repubblicani in visita delle elezioni del prossimo anno.(Was)