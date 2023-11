Giappone: spesa famiglie in calo per il settimo mese consecutivo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è diminuita del 2,8 per cento a a settembre rispetto all'anno precedente, registrando il settimo calo mensile consecutivo per effetto del continuo aumento dei prezzi e del conseguente calo dei salari reali. Le famiglie giapponesi composte da due o più persone hanno speso in media 282.969 yen (1.890 dollari) nel mese di settembre, ha riferito il ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. I salari reali, adeguati all'inflazione, a settembre sono diminuiti del 2,4 per cento rispetto all'anno scorso, registrando il diciottesimo calo mensile consecutivo. I salari nominali, ovvero i guadagni totali medi in contanti per i lavoratori, compresi i salari di base e gli straordinari, sono aumentati dell'1,2 per cento, raggiungendo i 279.304 yen per il ventunesimo mese consecutivo di crescita, ma non sono riusciti a tenere il passo con l'aumento dei prezzi, secondo il ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare. Le spese alimentari, che rappresentano oltre un terzo della spesa familiare, sono diminuite del 3,7 per cento, registrando il dodicesimo calo mensile consecutivo, guidate dalla diminuzione delle spese per verdure, alghe e carne. (Was)