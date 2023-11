Crimea: governatore russo di Sebastopoli, uomo ferito da frammenti drone ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è rimasto ferito quando i detriti di un drone sono caduti a Sebastopoli. Lo ha riferito il governatore della città situata in Crimea, Mikhail Razvozhaev, secondo cui non ci sono stati danni gravi agli edifici. Il ministero della Difesa russo ha riferito in precedenza che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto nove e ne hanno intercettati altri otto ucraini nei cieli del Mar Nero e dalla penisola di Crimea. Razvozhaev ha riferito che i detriti di uno dei droni abbattuti a Sebastopoli sono caduti sul tetto di un'abitazione privata. "Secondo le informazioni aggiornate del Servizio di salvataggio di Sebastopoli, i detriti del drone abbattuto sono caduti anche nel cortile di una delle abitazioni private di Orlovka. Un uomo è rimasto ferito. Ha un braccio rotto ma non è in pericolo di vita", ha scritto il governatore sul suo canale Telegram. Razvozhaev ha osservato che a Sebastopoli non sono stati registrati danni gravi agli edifici e ad altre infrastrutture. I frammenti di alcuni droni abbattuti sono caduti anche nell'area di Kachi. (Rum)