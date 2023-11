Giappone-Russia: sanzioni Usa avranno ricadute su partecipazione a progetto Arctic Lng 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni annunciate dai dipartimenti del Commercio e di Stato Usa nei confronti della Russia avranno ricadute sulla partecipazione giapponese al progetto Arctic Lng 2 per l’estrazione di gas naturale nell’Estremo oriente russo. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, ricordando che il Giappone, uno tra i maggiori importatori di idrocarburi al mondo, detiene nel progetto una quota del 10 per cento. “Riteniamo che una certa ricaduta sulle attività sarà inevitabile”, ha detto il ministro, ammettendo che il progetto è di grande importanza per assicurare al Giappone un approvvigionamento di Gnl stabile e a buon mercato. “Lavoreremo con i Paesi del G7 per condurre una valutazione globale e rispondere in maniera appropriata, per non compromettere la stabilità dell’approvvigionamento di energia del nostro Paese”, ha aggiunto il ministro. Il progetto Arctic Lng 2, oggetto di sanzioni annunciate dagli Stati Uniti la scorsa settimana, è gestito dalla compagnia energetica russa Novatek. La quota giapponese è detenuta dal colosso commerciale Mitsui & Co. E dall’Organizzazione per la sicurezza dei metalli e dell’energia (Jogmec) di proprietà dello Stato giapponese.(Git)