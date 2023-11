Cultura: Gualtieri, premio Anima ruota attorno a bene comune come la Roma che vogliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ringraziato il premio Anima per “caratterizzare il proprio lavoro sui temi della responsabilità sociale e delle imprese e attorno a principi e valori alti. È ula nostra idea di città: una comunità che sa mettere tutti a lavoro per il bene comune”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della 22ma edizione del premio Anima in corso ora alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. “Oggi abbiamo presentato un percorso che insiste molto sul tema della sussidiarietà e sulla capacità di considerare da una parte le politiche di inclusione come una risorsa per tutti, e non semplicemente un comparto residuale, e dall’altra parte di coinvolgere tutte le energie migliori della città. Il premio Anima con il suo impegno ci dà un forte conforto nell’idea che le amministrazioni pubbliche a Roma non sono sole nel cercare di costruire un percorso di crescita e di inclusione. C’è un forte impegno della società civile e del mondo delle imprese, che considera in maniera seria il tema della responsabilità sociale”, ha concluso il sindaco. (Rer)