Usa: conclusa la deposizione di Trump a New York, la figlia Ivanka testimonierà mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concluso la sua deposizione nel quadro del processo civile a New York che lo vede accusato di frode, dopo quasi quattro ore. La prossima ad essere chiamata al banco dei testimoni sarà la figlia Ivanka, la cui deposizione è in programma per mercoledì. Altri due dei suoi figli, Eric e Donald Trump Jr., hanno già testimoniato nei giorni scorsi. L’ex presidente ha attaccato a più riprese l’ufficio del procuratore generale di New York, accusando le autorità giudiziarie di interferire con il processo elettorale, essendo lui candidato alla Casa Bianca nel 2024, e di avere assegnato un “giudice molto ostile” al suo caso. “Voglio una giuria”, ha concluso Trump. (Was)