Fisco: Leo, incassati già 2 miliardi e 103 milioni di euro

- Quando il governo si è insediato c'è stato un "primo grosso problema perché gli italiani si vedevano recapitate a casa circa 28 milioni di cartelle di pagamento", c'è stato infatti "il periodo di sospensione del Covid e l'Agenzia di entrate e riscossione si era fermata, non aveva inviato le cartelle". Lo ha spiegato il viceministro all'Economia, Maurizio Leo a "Stasera Italia" su Rete4. "Indubbiamente gli italiani non sono in grado di pagare tutti insieme questi importi" e "la soluzione è stata quella di dire le imposte debbono essere necessariamente pagate, non abbiamo assolutamente dato adito a chi diceva fate i condoni", ma "il carico delle sanzioni è assolutamente spropositato", ha osservato per poi aggiungere: "Quindi facciamo pagare tutta l'imposta, ma la sanzione è ridotta del 5 per cento e diamo una dilazione dei pagamenti. Così facendo abbiamo ottenuto degli ottimi risultati perché già abbiamo incassato 2 miliardi 103 milioni".(Rin)