Medio Oriente: Onu, Consiglio di sicurezza boccia nuova risoluzione per la pace a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha approvato una risoluzione presentata dai membri non permanenti per la pace nella striscia di Gaza. Lo ha annunciato il vice ambasciatore statunitense all’Onu, Robert Wood, al termine della riunione. Il testo non è passato a causa del veto di Usa e Regno Unito, riluttanti ad includere nella risoluzione riferimenti ad un cessate il fuoco tra Israele e il movimento palestinese islamista di Hamas. L’amministrazione Biden ha più volte affermato nei giorni scorsi che un cessate il fuoco generale darebbe un vantaggio ad Hamas, chiedendo invece pause umanitarie mirate per consentire il passaggio dei civili e degli aiuti. (Was)