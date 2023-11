Medio Oriente: Netanyahu, Israele garantirà la sicurezza a Gaza dopo la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si occuperà della sicurezza nella striscia di Gaza “per un periodo ancora da definire” una volta che sarà conclusa la guerra con il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una intervista trasmessa sull’emittente “Abc”. “La striscia di Gaza deve essere governata da persone che non vogliono continuare sulla strada di Hamas: credo che, per un periodo indefinito, Israele debba assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza nella regione”, ha detto, ribadendo di non essere intenzionato ad accettare un cessate il fuoco fino a che Hamas non avrà rilasciato tutti gli ostaggi. Il premier ha anche aggiunto di essere disposto a concordare “piccole pause” umanitarie mirate, per consentire il passaggio degli aiuti alla popolazione civile. (Was)