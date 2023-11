G7: Tokyo ospita incontro dei ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 si riuniscono da oggi a Tokyo per la prima ministeriale organizzata dalla presidenza di turno giapponese dopo l’attacco sferrato dall’organizzazione islamista palestinese Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso. Proprio il conflitto in Medio Oriente sarà in cima all’agenda dei colloqui tra i ministri, che faranno anche il punto delle ostilità in Ucraina e delle crescenti tensioni con la Cina nell’Indo-Pacifico. L’incontro è il terzo organizzato dal Giappone quest’anno, dopo quello di Karuizawa lo scorso aprile e un secondo incontro a settembre, a margine dell’Assemblea generale Onu a New York. Sia la ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sono reduci da viaggi ufficiali in Medio Oriente, dove hanno incontrato omologhi e leader regionali per tentare di scongiurare un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. Durante l’incontro di due giorni che si è aperto oggi, il Giappone ribadirà la ferma condanna dell’operato di Hamas, nei cui confronti Tokyo ha recentemente varato una serie di sanzioni; la presidenza giapponese del G7 tenterà però di formulare anche un appello comune per una pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, dove i bombardamenti israeliani hanno già causato in un mese oltre 10mila vittime. L’incontro di due giorni in corso a Tokyo dovrebbe concludersi con la pubblicazione di un documento comune.(Git)