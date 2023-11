Lazio: legali Comune Cori, Tar fa giustizia su ampliamento cementificio Fassa Bortolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio "fa giustizia di un procedimento decisamente sui generis, che ignorava le osservazioni e le prescrizioni dell’Arpa e legittimava una serie di ulteriori inaccettabili criticità". Lo dichiarano in una nota i legali del Comune di Cori, Francesco Salvi e Maria Antonietta Di Noia dello Studio esperto in diritto ambientale B-hse. Il Tar del Lazio - spiega la nota - chiamato il 25 ottobre ad esprimersi se confermare o meno la sospensione già concessa dell’autorizzazione regionale per l’ampliamento dello stabilimento al confine tra i comuni di Artena e Cori, infatti, ha deciso di affrontare direttamente nel merito il ricorso del Comune di Cori. Nonostante le ferme opposizioni della stessa Fassa Bortolo, della Regione e del Comune di Artena, il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di annullare direttamente l’autorizzazione della società ad appena un mese e mezzo dall’introduzione del giudizio. (segue) (Com)