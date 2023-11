Roma: Fp Cgil, incidente sul lavoro in centro raccolta rifiuti Olgiata, serve più sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro presso il centro di raccolta rifiuti dell'Olgiata, a Roma. A darne notizia è Fp Cgil Rieti Roma est Valle Aniene. In una nota, il sindacato dichiara: "Questa mattina, presso il centro di raccolta rifiuti dell'Olgiata a Roma, si è verificato un terzo incidente sul lavoro. Sembrerebbe che un lavoratore della Società Tecnoservizi srl sia stato investito da un autoarticolato, ma le dinamiche dell'incidente, ancora poco chiare, sono tuttora al vaglio delle competenti autorità. Le condizioni del lavoratore sono apparse fin da subito critiche, e pertanto è stato trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera adiacente al luogo del sinistro. Fp Cgil Rieti Roma Est Valle Aniene esprime solidarietà e vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, e nel contempo denuncia la precaria sicurezza di chi opera nell'ambito della raccolta e del trasporto dei rifiuti, pretendendo che venga applicata la normativa di settore e che si effettuino le dovute ispezioni per ridurre l'odioso fenomeno degli infortuni e dei morti sul lavoro", conclude Fp Cgil Rieti Roma est Valle Aniene. (Com)