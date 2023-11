Usa: elezioni 2024, il democratico Dean Phillips non ha il sostegno dei suoi finanziatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura del deputato democratico Dean Phillips alle elezioni presidenziali del 2024 non ha finora ottenuto grande sostegno tra i finanziatori che hanno sostenuto le sue precedenti campagne elettorali per il Congresso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che alcuni tra i suoi finanziatori, provenienti per la maggior parte dal suo Stato, il Minnesota, hanno anche chiesto di riavere indietro i soldi, oppure di non utilizzarli per finanziare la campagna elettorale contro il presidente Joe Biden, alle primarie del Partito democratico. Altri, sentiti dall’emittente in forma anonima, hanno dichiarato di preferire l’attuale presidente e di non sostenere la candidatura di Phillips, annunciata lo scorso ottobre. Gli ultimi sondaggi danno il deputato del Minnesota intorno al quattro per cento degli elettori democratici, contro il 73 per cento di Biden. Il mancato sostegno di alcuni dei principali finanziatori del suo Stato, che gli hanno consentito di portare avanti le campagne elettorali alla Camera dei rappresentanti dopo la sua prima vittoria nel 2018, potrebbe costringere Phillips a cercare nuove donazioni al di fuori del suo tradizionale giro di conoscenze. (Was)