Serbia-Kosovo: Lajcak, presto inviterò di nuovo a Bruxelles Vucic e Kurti

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato che presto inviterà di nuovo a Bruxelles il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti al fine di "discutere i prossimi passi" sulla via della normalizzazione delle relazioni. Lajcak nel messaggio su Facebook ha sottolineato che l'attenzione dovrebbe essere posta "sul miglioramento del processo di attuazione dell'accordo sul percorso di normalizzazione, senza precondizioni o ritardi". Il rappresentante europeo ha affermato che durante i colloqui a Bruxelles di giovedì scorso, i due leader, "erano pronti ad attuare l'accordo", ma che "avevano disaccordi sulle modalità". Lajcak ha espresso la speranza che nelle prossime settimane queste procedure "vengano chiarite". Il rappresentante speciale dell'Ue ha infine chiarito che la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo "non è l'unico elemento che deve essere implementato". "Anche la Serbia ha molti obblighi pendenti dall'accordo e dobbiamo fare in modo che l'attuazione proceda parallelamente, affinché sia il Kosovo che la Serbia ottengano ciò che hanno concordato", ha sottolineato Lajcak. (Seb)