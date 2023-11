Kosovo: premier Kurti, bilancio per il 2024 sarà di oltre 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio per il 2024 del Kosovo prevede un budget del valore totale di 3 miliardi e 314 milioni di euro. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, secondo quanto riferisce il sito “Telegrafi”. "Abbiamo fatto crescere l'economia, i posti di lavoro sono aumentati. E’ il risultato di misure efficaci per la crescita. Il bilancio statale per il 2024 sarà di 3 miliardi e 314 milioni di euro", ha affermato Kurti.(Alt)