Serbia: Jovanovic (Ns), ancora possibile lista comune opposizione di destra a elezioni

- Non è troppo tardi affinché il blocco di opposizione della destra serba si unisca e si presenti in una lista comune alle elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo ha affermato il portavoce e capo del gruppo parlamentare del Partito popolare (Ns) Stefan Jovanovic, ripreso dalla stampa locale. "La Serbia si trova in una situazione delicata nei confronti del Kosovo, la sua integrità territoriale è minacciata, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto a Belgrado di riconoscere de facto il Kosovo come Stato indipendente. È importante che collaboriamo per tutelare gli interessi statali e nazionali", ha dichiarato Jovanovic. Il capo del gruppo parlamentare dell’Ns ha sottolineato che i tentativi del blocco di opposizione di trovare un'intesa sono falliti perché "non c'è stato un accordo sul come proseguire dopo le elezioni". "Dopo la caduta del regime di Vucic dovrà essere formato un governo tecnico o di transizione che organizzerà elezioni libere ed eque in un periodo di tempo relativamente breve, forse in sei mesi", ha sottolineato Jovanovic. Due giorni fa erano falliti i tentativi del blocco di opposizione della destra serba formato dai partiti dei Dveri, Zavetnici, Partito democratico della Serbia (Dss), movimento per la Restaurazione del Regno di Serbia (Poks) e Partito popolare (Ns) di presentarsi alle elezioni parlamentari del 17 dicembre in una lista comune. La bozza di accordo non era stata firmata dai rappresentanti di Zavetnici. (Seb)