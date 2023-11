Serbia: ministro Esteri Dacic, il Kosovo “non ha e non avrà mai" ambasciata a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha dichiarato che il Kosovo "non ha, non può avere e non avrà mai" una propria rappresentanza diplomatica a Belgrado, "indipendentemente da come tenti di presentarsi all'opinione pubblica". Lo ha comunicato in una nota il ministero degli Esteri serbo, secondo cui Dacic ha reagito a un messaggio apparso sul sito web del ministero degli Esteri del Kosovo, che nella sezione "ambasciate" menziona anche quella di Serbia. "A Belgrado sono accreditate a livello di ambasciate 72 rappresentanze diplomatiche e consolari straniere, che rappresentano Stati sovrani e indipendenti, cosa che il Kosovo non è e non sarà mai", ha sottolineato Dacic. (Seb)