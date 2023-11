Italia-Albania: premier Rama, se oggi abbiamo un futuro è grazie al vostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se oggi l'Albania è una destinazione per l'Italia, e se oggi gli albanesi hanno un futuro, ciò deriva anche e in gran parte dal fatto che quando noi eravamo profughi e scappavamo dall'inferno, l'Italia ci accoglieva a braccia aperte e ci ha dato il futuro. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, intervenendo alla trasmissione "Cinque Minuti", in onda questa sera su Rai1. "In cerca del futuro le persone sono tutte esseri umani, indipendentemente dall'essere cristiani o musulmani", ha aggiunto. (Res)