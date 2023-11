Trasporti: assessore Roma, su licenze Taxi previsioni ministero troppo ottimistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'emanazione della circolare del Mimit-Mit sul Dl Asset "ci sembra francamente che le interpretazioni che vengono date siano troppo ottimistiche soprattutto sui tempi di rilascio delle nuove licenze". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Ribadiamo infatti - aggiunge Patanè - che in alcun modo il decreto asset modifica le procedure necessarie per il rilascio delle licenze, che necessitano di passaggi amministrativi obbligatori non eliminati dalla normativa emergenziale, ossia: fare uno studio motivato sulla quantità di aumento dell'organico delle licenze e uno studio sul valore delle stesse; inviare una richiesta di parere obbligatorio motivata all'Art quantomeno sul valore della licenza; ottenere il parere obbligatorio della commissione consultiva sull'aumento dell'organico; delibera di Giunta che decreto l'aumento dell'organico; seconda delibera di Giunta che approva il bando delle licenze con i criteri di assegnazione; pubblicazione del bando. Sei passaggi che non vengono eliminati dal Dl Asset, con il quale però le amministrazioni perderebbero il 20 per cento degli oneri complessivi che andrebbero ai comuni secondo la Legge Bersani. Un introito importante che avrebbe reso sostenibile per i Comuni questa procedura straordinaria. A conti fatti, dunque, risparmieremmo solo la fatica di chiedere all'Art il parere reso obbligatorio dalla legge vigente sull'aumento dell'organico: un risparmio di tempo di circa un mese che possiamo ben sacrificare sull'altare dei mancati introiti. Aggiungiamo, inoltre, che sulle licenze stagionali il Dl Asset non è appetibile per i tassisti: avevamo proposto di trasformare queste licenze temporanee in licenze permanenti, ma attivabili stagionalmente. E non è stato fatto", conclude Patanè. (Com)