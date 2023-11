Credito: Abi, mandato al Casl per chiudere a breve rinnovo contratto settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di presidenza dell'Associazione bancaria italiana (Abi), presieduto da Antonio Patuelli, presenti tutti i componenti, udita la relazione del presidente del Casl Ilaria Dalla Riva, ha deliberato all'unanimità di dare mandato al presidente del Casl Dalla Riva e al direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini, a proseguire le trattative per concludere in tempi rapidi il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore bancario. Lo rende noto un comunicato dell'Abi. (Com)