Usa-Grecia: Blinken sente premier Mitsotakis, focus su difesa, Gaza e Mediterraneo

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito l’impegno a rafforzare la partnership bilaterale, soprattutto nel quadro del lavoro che il governo di Atene sta portando avanti per la modernizzazione delle Forze armate. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione in Medio Oriente e alla crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito il diritto di Israele a difendersi contro Hamas in linea con le norme internazionali. Infine, le parti hanno parlato della necessità di garantire la stabilità nel Mediterraneo orientale il sostegno all’Ucraina, contro la Russia. (Was)