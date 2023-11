Polonia: presidente Duda conferisce a Morawiecki l'incarico di formare il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha deciso di affidare al premier uscente Mateusz Morawiecki, della coalizione di destra guidata da Diritto e giustizia (PiS), l’incarico di formare il nuovo governo. Lo riferisce il quotidiano “Gazeta Wyborcza”, precisando che l’annuncio è stato fatto direttamente da Duda in un discorso alla nazione. “Ho deciso di portare avanti la buona tradizione parlamentare secondo la quale il partito vincitore è il primo ad avere la possibilità di formare un governo”, ha detto Duda. Il presidente ha ringraziato gli elettori per l’affluenza record alle urne, lo scorso 15 ottobre, pari al 74 per cento. “Si tratta di un ottimo risultato” ha detto il capo dello Stato aggiungendo che "la democrazia in Polonia è oggi più forte che mai". Secondo Duda, la democrazia è però anche “un grande obbligo per tutti i parlamentari, indipendentemente dall’opzione politica che rappresentano”. Secondo fonti riservate, citate dal quotidiano“Gazeta Wyborcza” prima del discorso di Duda, il capo dello Stato avrebbe “cambiato idea” dopo essere stato inizialmente propenso ad affidare l’incarico a Donald Tusk, esponente dell’opposizione che in base all’esito del voto dello scorso 15 ottobre avrebbe avuto i numeri per governare con una coalizione composta da liberali, popolari e forze di sinistra. E’ stato però il PiS di Morawiecki il singolo partito più votato con il 35,4 per cento delle preferenze.(Vap)