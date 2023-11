Medio Oriente: Usa si preparano ad inviare bombe di precisione ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden si sta preparando ad inviare bombe di precisione ad Israele per 320 milioni di dollari, nel quadro della guerra nella striscia di Gaza contro il movimento islamista palestinese di Hamas. Stando ad alcuni documenti ottenuti dal “Wall Street Journal”, il governo federale ha inviato una informativa al Congresso il 31 ottobre scorso, in merito al trasferimento ad Israele di alcune bombe di precisione della classe “Spice”. Nello specifico, le armi saranno inviate dalla società statunitense Rafael Usa alla casa madre israeliana Rafael Advanced Defense Systems, per essere poi utilizzate dal ministero della Difesa di Israele. Il pacchetto includerà anche “sostegno” per quanto riguarda l’assemblaggio e i test sul funzionamento delle bombe. (Was)