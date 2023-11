Medio Oriente: forze israeliane, distrutto deposito di armi di Hezbollah e altri obiettivi in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate israeliane hanno distrutto un deposito di armi di Hezbollah e colpito altri obiettivi in Libano in risposta ad un lancio di razzi. Lo hanno reso noto le stesse forze armate di Tel Aviv (Idf) attraverso una nota, precisando che aerei da combattimento, con il supporto di attacchi di artiglieria, hanno colpito “un certo numero di siti contenenti risorse tecnologiche appartenenti a Hezbollah, un deposito di armi, postazioni di lancio e infrastrutture terroristiche”. In precedenza le stesse Idf avevano annunciato su X che stavano attaccando obiettivi del movimento sciita libanese filo-iraniano in Libano e che avrebbero diffuso successivamente maggiori dettagli.(Res)