- Gli Emirati Arabi Uniti allestiranno un ospedale da campo completamente attrezzato a Gaza. Lo riferisce la stampa di Abu Dhabi, precisando che cinque aerei sono partiti oggi da Abu Dhabi diretti all'aeroporto Al-Arish in Egitto carichi delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell'ospedale. Non è stato specificato se esista un accordo su questa iniziativa con Israele.(Res)