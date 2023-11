Lazio: legali Comune Cori, Tar fa giustizia su ampliamento cementificio Fassa Bortolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sentenza - prosegue la nota - destinata a far discutere perché impedisce definitivamente a Fassa Bortolo di realizzare il suo nuovo cementificio. Soddisfazione è stata espressa dai legali del Comune di Cori, Francesco Salvi e Maria Antonietta Di Noia dello Studio esperto in diritto ambientale B-hse: "Il Tar fa giustizia di un procedimento decisamente sui generis, che ignorava le osservazioni e le prescrizioni dell’Arpa e legittimava una serie di ulteriori inaccettabili criticità. Abbiamo assistito a un iter innaturalmente velocizzato e senza le dovute attenzioni ambientali e sanitarie, che non ha tenuto in debito conto i pareri tecnici e le considerazioni espresse, non tutte necessariamente ostili all’attività industriale ma comunque tali da richiedere una maggiore ponderazione e non, certamente, forzature sconsiderate per portare avanti un progetto allo stato incompatibile con il territorio", concludono Salvi e Di Noia. (Com)