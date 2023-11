Municipio Roma VI: assessora Pari opportunità, sui diritti delle donne non si torni indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul diritto delle donne "all'autodeterminazione non si può tornare indietro. Il Municipio Roma VI dia spiegazioni". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, a seguito della promozione attraverso i profili istituzionali della proposta di legge di iniziativa popolare "Un cuore che batte". "Un'iniziativa - aggiunge - contro i diritti sanciti dalla legge 194/78, una legge fortemente voluta dalle donne che ha permesso loro di essere libere di scegliere. Ogni donna sa che è una scelta difficile e in quel momento obbligarle a sentire il battito del cuore del bambino vuol dire aumentare la sofferenza e farle sentire colpevoli. Pensavamo di aver raggiunto dei traguardi sul riconoscimento dei diritti delle donne ma l'oscurantismo di chi vuole imporci la propria visione del mondo ci costringe a rimanere all'erta e condannare chi si erge dal pulpito per giudicare, chi vuole bloccare il percorso delle donne verso l'autodeterminazione", conclude Lucarelli. (Com)