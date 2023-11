Medio Oriente: Usa smentiscono Iran, mai chiesto un cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno negato di aver chiesto un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha smentito all’emittente “Cnn” le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, il quale ha affermato che negli ultimi giorni gli Usa avrebbero inviato un messaggio a Teheran, in cui avrebbero espresso sostegno per un cessate il fuoco. “Si tratta di dichiarazioni assolutamente false: abbiamo già detto chiaramente che l’Iran non deve sfruttare la situazione per causare ulteriori escalation nella regione, mettendoli in guardia contro le possibili conseguenze”, ha detto il portavoce, aggiungendo che gli Stati Uniti continuano a promuovere “pause umanitarie mirate” per consentire il rilascio e la fuga degli ostaggi e dei civili. (Was)