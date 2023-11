Usa: indagini su Biden, Camera vuole interrogare il figlio Hunter e il fratello James

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti si stanno preparando ad emettere diversi mandati di comparizione nel quadro delle indagini sulle attività imprenditoriali della famiglia del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e della procedura di impeachment avviata nei suoi confronti dall’ex presidente della camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che il repubblicano James Comer, presidente del comitato per il monitoraggio della Camera, intende emettere mandati di comparizione nei confronti di Hunter Biden e del fratello del presidente, James Biden. Il consigliere speciale che sta coordinando le indagini su Hunter Biden, David Weiss, comparirà domani davanti alla commissione Giustizia della Camera per una audizione a porte chiuse. Il procuratore del Delaware si è offerto volontariamente di chiarire le discrepanze tra le sue dichiarazioni e quelle fornite al Congresso da due talpe dell’Agenzia delle entrate, secondo le quali Weiss non avrebbe avuto l’autorità per emettere accuse nei confronti di Hunter Biden, e che il dipartimento della Giustizia avrebbe rallentato le indagini di proposito. (Was)