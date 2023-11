© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- VARIE- "Premio Minerva Roma 2023", organizzato da Federmanager Roma e Unindustria Lazio con il patrocinio della Regione Lazio. Parteciperanno Roberta Angelilli, Vicepresidente della Giunta regionale con deleghe allo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione; Simona Renata Baldassarre, assessore alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, sport; Angelo Camilli, presidente Unindustria Lazio; Gherardo Zei, presidente Federmanager Roma e Presidente Unione Regionale Dirigenti Industriali del Lazio; Luciana Delfini, consigliera di parità supplente della Regione Lazio; Maria De Renzis, Vicecoordinatrice Federmanager Minerva nazionale; Valeria Giaccari, Co-founder Orienta e coordinatrice del progetto Steam-iamoci Unindustria; Maria Isabella Leone, professoressa associata Luiss Business School e direttrice dell'Osservatorio sull'equità di genere della leadership nel settore sanitario; Stefania Santucci, coordinatrice Federmanager Minerva Roma. I lavori saranno moderati dalla giornalista Valentina Antonello. Sala Tevere della Giunta Regionale in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 10:30)- Matteo Garrone spiegherà "Io Capitano" in una proiezione riservata ai pazienti ricoverati, ai loro familiari, ai medici e agli operatori sanitari del Gemelli. Sala MediCinema al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs (ore 16)- "Dialoghi sull'innovazione della Tuscia" organizzati dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Spazio Attivo di Lazio Innova di Viterbo, Open Hub Lazio di Viterbo e Università degli Studi della Tuscia. Università della Tuscia, nella sede di Santa Maria in Gradi presso l'Aula 4 a Viterbo (ore 16:30) (Rer)