Regno Unito-Italia: padre di Indi Gregory, italiani ci hanno ridato fiducia nell’umanità

- Il conferimento della cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory per consentirne la cura al Bambino Gesù ha “ridato speranza e fiducia nell’umanità” ai suoi genitori. Lo ha dichiarato Dean Gregory, padre della bambina inglese di 8 mesi affetta da una malattia rara mitocondriale. "Il mio cuore si riempie di gioia per il fatto che gli italiani hanno ridato a Claire e a me speranza e fiducia nell'umanità. Gli italiani ci hanno mostrato cura e sostegno amorevole e vorrei che le autorità del Regno Unito facessero lo stesso", ha detto Gregory secondo quanto riferisce l’emittente britannica “Sky News”. "Sono molto orgoglioso di poter dire che Indi ha la cittadinanza italiana e ringrazio il governo italiano e il popolo italiano dal profondo del mio cuore", ha aggiunto Gregory. La sospensione legale che impedisce al Queen's Medical Center di Nottingham - dove Indi è attualmente in cura - di prendere accordi per estubare la bambina è scaduta alle 14:00 di oggi (15:00 ora italiana). Il governo italiano, in un Consiglio dei ministri straordinario, ha conferito oggi la cittadinanza italiana a Indi. L'Alta Corte di Londra aveva disposto la sospensione dei trattamenti vitali ma la famiglia aveva chiesto di trasferire la piccola in Italia presso il Bambino Gesù di Roma, ospedale che si era già offerto di prendersi cura della piccola. Con l'approvazione della cittadinanza italiana la bambina potrebbe già arrivare a Roma nelle prossime ore.(Rel)