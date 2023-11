Brasile: Lula incontra amministratore delegato Nissan, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, dell'Industria, del commercio e dei servizi, Geraldo Alckmin, hanno incontrato oggi l'amministratore delegato della compagnia automobilistica giapponese Nissan Corporation, Makoto Uchida. L'azienda è presente in Brasile da 23 anni. Nel corso dell'incontro - riferisce una nota della presidenza - il dirigente ha annunciato che Nissan lancerà due nuovi modelli di Suv (Sport Utility Vehicle) in Brasile, aumentando i propri investimenti nel Paese. "Il Brasile è una delle regioni strategiche per la nostra crescita globale", ha detto Uchida, anticipando che Nissan mira a raddoppiare la propria quota nel mercato brasiliano. L'Ad ha anche riferito dell'intenzione della società di esportare auto prodotte in Brasile verso altri Paesi dell'America Latina, oltre a rafforzare i fornitori interni della casa automobilistica, nel suo complesso industriale di Resende, Rio de Janeiro. Lula, dal canto suo, ha ribadito che il Brasile offre stabilità giuridica, politica e sociale a chiunque voglia investire in Brasile, con un mercato in crescita di possibilità di rendimento degli investimenti. Durante l'incontro, Makoto Uchida ha presentato il nuovo piano strategico di Nissan per il Brasile, per il periodo 2023-2025 che sarà annunciato domani nel corso di una cerimonia presso il complesso industriale brasiliano dell'azienda.(Brb)