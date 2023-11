Medio Oriente: forze israeliane, uccisi 4 membri di Hamas in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate israeliane (Idf) hanno ucciso 4 palestinesi appartenenti al movimento islamista di Hamas in un’operazione antiterrorismo nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il portavoce delle forze armate israeliane (Idf), Daniel Hagari. Le 4 persone sono state uccise nel corso di un'operazione che ha coinvolto l’Autorità israeliana per la sicurezza e l’Unità antiterrorismo (Yamam), con l’assistenza dell’Idf.(Res)