Medio Oriente: forze israeliane smentiscono di aver colpito ospedale Al-Shifa

- Il portavoce delle forze armate israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha smentito che sia stato effettuato un attacco aereo sul tetto dell'ospedale Al-Shifa a Gaza, danneggiando i pannelli solari sul tetto. In una conferenza stampa tenuta oggi Hagari ha però precisato che l'esercito andrà "in qualsiasi luogo dove ci siano terroristi, in qualsiasi infrastruttura". In precedenza l’agenzia di stampa palestinese “Quds news network”, considerata vicina al movimento islamista Hamas, aveva pubblicato anche un filmato delle conseguenze del bombardamento al quinto piano dell’edificio, sottolineando che l’ospedale ospita anche un numero non meglio precisato di sfollati. Le Idf, da parte loro, hanno riferito più volte che all'interno dell'ospedale Al Shifa opera un centro di controllo di Hamas che viene utilizzato anche per immagazzinare armi e munizioni, per lanciare razzi e per dirigere i combattenti del gruppo.(Res)