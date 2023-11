© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi interviene alla manifestazione di solidarietà indetta dalla Comunità ebraica di Milano per commemorare le 1.400 persone uccise dai terroristi di Hamas e richiedere la liberazione di tutte le persone rapite.Sinagoga Centrale, via Guastalla 19 (ore 19)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Gli assessori Francesca Caruso (cultura) ed Elena Lucchini (Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità) partecipano all'evento “Note di vita” con il Maestro Riccardo Muti.Torre Pwc, piazza Tre Torri, 2 (ore 10)Gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e sistemi verdi) e Simona Tironi (Istruzione, formazione e lavoro), partecipano alla cerimonia inaugurale della dodicesima edizione di Expo Training, il polo dell'economia e della competenza in programma il 7 e 8 novembre a Fiera Milano City.Fiera Milano City, gate 4, sala 1, viale Scarampo, 2 (ore 10)L'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, interviene alla prima edizione del concorso “Best Practice”, organizzato dalla Fondazione Onda, riservato agli ospedali che si sono distinti nella gestione delle complicanze post trattamento per il tumore alla prostata.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)L'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, partecipa alla Tavola rotonda “Turismo e Sviluppo Sostenibile: le sfide per il futuro”.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana, interviene alla cerimonia di apertura “Sport Movies TV 2023”. All'appuntamento è presente anche il sottosegretario allo Sport e giovani, Lara Magoni.Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 17:30)L'assessore al Turismo, moda e marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali, parteciperà all'inaugurazione di 'AMART, Mostra degli Antiquari Milanesi'.Museo della Permanente, via Filippo Turati, 34 (ore 18)VARIENell'ambito della Green & blue talk 5 L’Acqua Motore di Crescita: la Sfida della Gestione Efficiente. Intervengono, tra gli altri, Daniele Manca, Vicedirettore Corriere della Sera; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Gianluca Comazzi, assessore Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia; Andrea Guerrini, Presidente Wareg e Commissario Arera; Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Fao; Renato Mazzoncini, Ceo e General Manager A2Avia Balzan 3, in presenza e in diretta live su Corriere.it (ore 9:30)Apertura dell'Edizione numero 80 dell'Esposizione internazionale delle due ruote alla presenza di Pietro Meda, presidente di Eicma S.p.A., Paolo Magri, amministratore delegato Eicma S.p.A. e presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori); Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito; Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di MilanoFiera Milano, Sala Martini, centro congressi, ingresso Porta Sud (ore 11)Presentazione del 104° rapporto Analisi Settori Industriali Intesa Sanpaolo-Prometeia. Introduce e modera, Gregorio De Felice, Chief economist e responsabile studi e ricerche Intesa Sanpaolodiretta streaming (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della Marcia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono presenti: Rossella Dimaggio, assessora ai Servizi educativi; Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali; Martin Stigol del Progetto ZatteraPalazzo Estense, sala matrimoni, via Sacco, 5 Varese (ore 11)Italiani e sostenibilità: tra sobrietà, transizione energetica e benessere 3° rapporto Edison-Censis. Intervengono, tra gli altri: Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Massimo Quaglini amministratore delegato Edison Energia; Massimiliano Valerii, direttore generale Censis.Palazzo Edison Foro Bonaparte, 31 (ore 11)Conferenza stampa della mostra Il secolo d'oro di Scavia - Una bellezza che incanta da oltre 100 anni.Museo Bagatti Valsecchi, Via Gesù,5 (ore 11)Inaugurazione Off Campus Nolo + Off Campus il cantiere per le periferie. Intervengono: Donatella Sciuto, Rettore, Politecnico di Milano; Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e generali, Comune di Milano; Simone Locatelli, Presidente Municipio 2 del Comune di Milano; Daniele Leso, Associazione Genitori Ciresola (I.C. Giorgi).Mercato comunale coperto, viale Monza, 54 (ore 11)Presentazione del Primo report dell'Osservatorio Casa Abbordabile (OCA) promosso dal Consorzio Cooperative Lavoratori, Delta Ecopolis in partnership con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano Intervengono: Alessandro Maggioni, Presidente Consorzio Cooperative Lavoratori; Massimo Bricocoli, Professore di Politiche Urbane e Housing e direttore DAStU del Politecnico di Milano; Vincenzo Barbieri, Presidente Delta Ecopolis.Sala Master, via della Signora, 3 (ore 11)Presentazione dei risultati consolidati al 30 settembre della Banca Popolare di Sondrio. Intervengono: Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale; Massimo Perona, Chief Financial Officer.Conference call (ore 16)Seminario di presentazione del Report 2023 di Immobiliare.it con ilFocus Milano immobiliare 2023: mercato, investimenti, fiscalità con Federico Filippo Oriana, Presidente Nazionale e Ceo AspesiCollegio San Carlo, Corso Magenta, 71 (ore 16)Presentazione dei risultati del terzo trimestre del Gruppo Banco BPM. La presentazione si svolge in inglese e non è prevista alcuna traduzione in italiano.Conference call (ore 18) (Rem)